Credenciamento vai possibilitar que produtores comercializem fora dos seus municípios

Os produtores da região carbonífera poderão em breve comercializar seus produtos fora dos limites de seus respectivos municípios. Nesta terça-feira, 14, o deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) esteve com o prefeito de Içara, Murialdo Gastaldon, e o vereador Valdelir Da Rolt, em audiência com o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa. Gastaldon assumiu recentemente a presidência do Consórcio de Atenção à Sanidade Agropecuária da Região Carbonífera (Ciasamrec).

Na pauta do encontro a liberação de um veterinário da Epagri de Criciúma para realizar o projeto de credenciamento do consórcio junto ao Ministério de Agricultura, aderindo ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbo-Poa) e ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (Suasa).

“O secretário autorizou a liberação desse servidor e com isso a Amrec vai poder avançar e credenciar os produtores para que essa comercialização possa ser feita em todo o Estado de Santa Catarina e no país. A expectativa é de que esse trabalho inicial leve cerca de um ano”, explica o deputado Rodrigo Minotto.

O secretário de Agricultura adiantou que o Governo do Estado deve encaminhar em março um projeto de Lei para a Assembleia Legislativa permitindo, num acordo entre Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, a comercialização de produtos livremente nestes quatro estados, atendendo apenas a algumas proibições que ainda estão sendo discutidas para garantir a segurança contra doenças.

João Manoel Neto