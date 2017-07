Cras de Nova Veneza realiza gincana de férias

As atividades tinham como objetivo promover a integração, persistência, superação e cooperativismo, possibilitando o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Nova Veneza através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou nesta quarta-feira, 26, no ginásio de esportes Alfredo Bortoluzzi, a gincana de férias para crianças e adolescentes. A gincana recreativa foi destinada aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com o objetivo de promover a integração, persistência, superação e cooperativismo, possibilitando o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O trabalho foi desenvolvido pela equipe técnica coordenada pelo facilitador Ruy Pagnan Júnior, que junto aos demais colegas realizaram as atividades. “O objetivo desta gincana foi proporcionar uma competição saudável aos nossos usuários a fim de despertar o interesse por novos e futuros atletas”, destacou.

Para a coordenadora do Cras, Janaina Bordignon Policarpi, a ação é uma forma de proporcionar atividades durante as férias escolares. “As ações buscam garantir às crianças e adolescentes que estão no período de férias escolares uma opção saudável de diversão. E é também mais uma ótima oportunidade de convivência e incentivo a novas perspectivas de vida”, ressaltou.

Gabriel da Conceição