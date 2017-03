2º Costelaço no Lava Jato acontece neste domingo em Nova Veneza

Ingressos podem ser adquiridos a R$15 cada.

Com objetivo de proporcionar um momento de reunião de amigos e descontração, acontece no próximo domingo, 12 de março, a partir das 10h, na Auto Lavação Di Venezia, o “2º Costelaço no Lava Jato”. Na ocasião, serão comercializadas três cervejas por R$10.

A animação ficará por conta da banda Pagode dos Amigos e da dupla sertaneja, Biel e Kadu. “A ideia do primeiro costelaço surgiu da vontade de reunir clientes e amigos para um encontro mais informal, já que na correria do dia-a-dia, muitas vezes não tínhamos tempo para nos ver e conversar. A pedidos, estamos indo para a segunda-edição”, ressalta o proprietário da Auto Lavação, Marcelo dos Santos Scheling.

Ingressos no valor de R$ 15 reais podem ser adquiridos na própria lavação, ou através do contato: (48) 99672-6252.

Francine Ferreira