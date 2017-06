Corpus Christi: ser presença eucarística e orar pelo Brasil

Nesta quinta-feira, 15, a Igreja Católica celebra a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, comumente chamada de Corpus Christi, único dia do ano em que a Igreja permite a exposição pública da Eucaristia – o Santíssimo Sacramento – com procissão pelas ruas.

A solenidade recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também a Instituição da Eucaristia. A celebração teve início em 1246, na Bélgica, após visões da religiosa agostiniana Juliana de Cornion, e estendida a toda a Igreja pelo Papa Urbano IV, em 1264, tomando força nos séculos subsequentes.

“Nós saímos à rua, em procissão, lembrando este grande mistério do amor de Deus pela humanidade; Jesus não só entregou sua vida lá na cruz, mas continua nos entregando o alimento – o seu corpo e o seu sangue – que é o que de mais precioso existe sobre a face da terra. Nós, cristãos católicos, temos acesso a essa maravilha tão grande que nem os anjos do céu podem experimentar”, afirma o Bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inacio Flach, que presidirá a solenidade às 09h30min, na igreja Santa Bárbara, e às 15h na Praça do Congresso, em Criciúma.

Serragem, flores, borra de café, farinha e sais coloridos preenchem os tapetes que compõem o imenso mosaico estendido ao longo do caminho por onde Jesus, presente no pão consagrado, irá passar. Fiéis engajados em movimentos e serviços pastorais da Igreja preparam os tapetes que compõem o trajeto com três altares, percorrido após a celebração da missa e que culmina com a solene bênção com o Santíssimo Sacramento. Diversos motivos são confeccionados pelo caminho, neste ano, com ênfase, por exemplo, ao Ano Nacional Mariano e ao tema da Campanha da Fraternidade 2017, além de motivos eucarísticos. A Catedral São José, que celebrará seu jubileu centenário em setembro, também fará memória ao seu aniversário de evangelização.

“Uma das coisas bonitas que se vê nesta procissão são os tapetes que o povo prepara, aonde o Cristo irá passar. Nós precisamos preparar muitos tapetes, neste mundo, para que, cada vez mais, as pessoas, sobretudo aquelas que tanto precisam, possam passar pelos tapetes preparados com nosso amor, nossa doação e nosso serviço, para que se sintam amadas e queridas como filhos e filhas de Deus. Convoco todo o povo a participar deste momento tão sagrado. Como Deus nos ama, é importante que nós mostremos este amor também para com Ele, ajudando o próximo; sendo, também nós, uma eucaristia viva através do nosso trabalho, do nosso serviço e da nossa doação, a começar pelos mais necessitados, pobres, humildes, doentes e idosos que precisam da nossa ‘presença eucarística’ de serviço e de amor a eles”, conclama Dom Jacinto, ao evidenciar gestos cristãos que vão muito além da participação na solenidade e encontram seu sentido na vida em comunidade.

CNBB estimula momento de oração pelo Brasil

O Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), após refletir sobre a realidade do Brasil em sua última reunião, dias 30 e 31 de maio, está convidado a todos para a Jornada de Oração pelo Brasil “A verdadeira paz começa no seu coração”, a ser realizada em todas as comunidades do Brasil neste 15 de junho. Segundo o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner, a Jornada de Oração é uma oportunidade para que os cristãos prestem esse serviço ao país, num momento de tantas incertezas, corrupção e injustiças, numa data tão simbólica em que a Igreja celebra a presença singela, próxima, alimentadora e esperançada de Jesus na Eucaristia.

Um dos trechos da oração, encaminhada a todos os bispos do país pelo Consep, pede: “Estamos indignados, diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do País: injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana”. A íntegra da oração pode ser encontrada aqui.

Paróquias promovem campanhas para doação de agasalhos e alimentos

Algumas paróquias da Diocese de Criciúma aproveitam a solenidade da Igreja para incentivar a solidariedade dos fiéis com os irmãos mais necessitados. A maioria pede a doação de agasalhos, mantas ou cobertores para enfrentar o inverno e algumas também solicitam alimentos ou produtos de limpeza e higiene (verificar na programação abaixo as paróquias que fazem campanha).

Programação

COMARCA DE NOVA VENEZA

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Siderópolis

14: Missa e procissão em torno da igreja matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Forquilhinha

15h: Matriz

Paróquia São João Batista – Nova Veneza

08h30min: Procissão e missa – Matriz

Paróquia São Marcos – Nova Veneza

09h: Missa e procissão – Matriz

Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio – Nova Veneza

09h: Missa e procissão – pátio do Santuário

COMARCA DE ARARANGUÁ

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Maracajá

08h: Missa e procissão – Vila Beatriz até igreja matriz

10h: Missa – Matriz

19h: Missa – Pontão

20h: Missa – Barro Vermelho

Alguns trechos terão doação de alimentos e agasalhos

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens – Araranguá

09h30min: Missa e procissão – igreja matriz até Colégio Murialdo

Paróquia São Pedro Apóstolo – Balneário Arroio do Silva

14 – 19h: Missa e Procissão – Jardim Atlântico

15 – 09h30min: Missa e Procissão – N. Sra. dos Navegantes

15 – 16h: Missa e Procissão – Morro dos Conventos

COMARCA DE CRICIÚMA

Paróquia Nossa Senhora da Salete – Criciúma

15h: Missa e procissão – Praça do Trabalhador até a igreja matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Criciúma

09h: Missa e procissão – Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Criciúma

09h: Missa e procissão – Comunidade Santa Terezinha até Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Santa Bárbara – Criciúma

06h30min: Adoração e Bênção com o Santíssimo Sacramento – matriz

07h: Confecção dos tapetes nas ruas próximas à igreja matriz

09h30min: Missa presidida por Dom Jacinto e logo após procissão

Paróquia Santo Agostinho – Criciúma

09h: Procissão e Missa – Metropol

10h: Procissão e Missa – Matriz

Haverá campanha para doação de cobertores

Paróquia Santo Antônio – Criciúma

09h: Missa e procissão – Quarta Linha

18h: Missa e procissão – Ponta do Mato

19h30min: Missa e procissão – Terceira Linha

Paróquia São José – Criciúma

15h: Missa e Procissão – Praça do Congresso até a Catedral

Haverá campanha para doação de mantas

Paróquia São Paulo Apóstolo – Criciúma

10h: Procissão e Missa – Asilo São Vicente até igreja matriz

Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus – Içara

15h: Missa e procissão – Santuário (dentro do complexo/sem tapetes)

COMARCA DE SANTA ROSA DO SUL

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Sombrio

09h: Procissão e missa – Raizeira até igreja matriz (núcleo 6)

09h: Jardim Ultramar (núcleo 1)

17h: São Francisco (núcleo 2)

15h: Palmeira (núcleo 3)

15h: Anita Garibaldi (núcleo 5)

17h: São Pedro (núcleo 4)

Paróquia São João Paulo II – Sombrio

09h30min: Missa e procissão – Retiro da União

15h: Missa e procissão – Sanga Negra

19h: Missa e procissão luminosa – Garuva

Em todas haverá arrecadação de roupas e donativos que serão distribuídos a famílias carentes

Paróquia São Sebastião – Praia Grande

14h30min: Procissão e missa – antiga saída para Mampituba (RS) até a igreja matriz

COMARCA DE TURVO

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Meleiro

09h: Missa – Matriz

09h: Missa – Morro Grande

15h: Missa – Nova Roma

15h: Missa – Boa Vista

19h: Missa – Novo Paraíso

Campanha do agasalho, alimentos e produtos de limpeza e higiene em todas as comunidades

COMARCA DE URUSSANGA

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Lauro Müller

14h: Missa, procissão e encerramento das Missões com todas as comunidades – Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Urussanga

09h30min: Missa e procissão – Belvedere

09h30min: Missa e procissão – De Villa

09h30min: Missa e procissão – Armazém

15h: Missa e procissão – Santana

15h: Missa e procissão – Rio América

15h: Missa e procissão – Matriz

Paróquia São Roque – Morro da Fumaça

09h: Procissão e missa – Rua Pedro Frasson até a igreja matriz – doações de agasalhos infantis

09h: Procissão e missa – Linha Torrens

Bibiana Pignatel com edição de Willians Biehl