Corpus Christi é celebrado em Nova Veneza

Dezenas de fiéis participaram da Solenidade, que em Nova Veneza foi realizada na matriz São Marcos, paróquia São João Batista e santuário diocesano Nossa Senhora de Caravaggio.

Nesta quinta-feira, 15, a Igreja Católica celebrou a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, comumente chamada de Corpus Christi, único dia do ano em que a Igreja permite a exposição pública da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, com procissão pelas ruas.

A solenidade recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também a Instituição da Eucaristia. A celebração teve início em 1246, na Bélgica, após visões da religiosa agostiniana Juliana de Cornion, e estendida a toda a Igreja pelo Papa Urbano IV, em 1264, tomando força nos séculos subsequentes.

No Centro de Nova Veneza a procissão saiu da matriz São Marcos até o Coreto da praça Humberto Bortoluzzi. Neste ano os tapetes não foram produzidos com os tradicionais elementos: flores, borra de café, farinha e serragem colorida. O trajeto de pouco mais de 160m, foi feito em tecido com impressões de fotos das igrejas e pontos turísticos do município.

Willians Biehl