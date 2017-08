Coral Os Peregrinos da Montanha é contemplado com Prêmio Estadual de Cultura

Projeto premiado foi idealizado para celebrar os 40 anos do grupo em 2018.

Nos últimos dias a Fundação Catarinense de Cultura divulgou a lista dos aprovados no Edital Estadual de Incentivo à Cultura Elisabete Anderle. De Nova Veneza, o Coral Os Peregrinos da Montanha, vai receber um prêmio da área da Música, com o projeto “40 anos da Associação Coral Os Peregrinos da Montanha”.

De acordo com o presidente do grupo, José Carlos Margotti, todos ficaram bastante contentes em serem contemplados. “Nos consideramos merecedores. É um projeto idealizado para marcar os 40 anos do Coral, a ser celebrado em 2018, com gravação de um CD e DVD em que se aproveitem as belezas de Nova Veneza para ilustrar as canções que apresentamos”, explica.

Ele reforça que tudo isso foi possível graças à união do grupo. “Por isso, reforço um agradecimento geral à família Peregrinos da Montanha, porque sem esses homens unidos, nada teríamos conseguido”, completa Margotti, afirmando que, atualmente, o Coral é composto por 24 integrantes.

Em 2017, 39 anos

No próximo dia 19 de agosto, o Coral Peregrinos da Montanha completa 39 anos de existência. O grupo foi fundado em 1978 pelos idealizadores Círio Milanez e o primeiro maestro Luiz Ângelo Cirimbelli. Para comemorar a data neste mês, um jantar será realizado no dia 19, à partir das 19h30min no Salão Benfeitores do Santuário do Caravaggio. Ingressos já estão à venda e podem ser obtidos pelo contato (48) 3476-0097.

Francine Ferreira / Foto: José Luiz Ronconi