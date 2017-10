Coopera reforma rede elétrica no Condomínio Lagoa Dourada

Esta semana a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera realizou dois desligamentos para concluir mais uma etapa da reforma geral na rede de energia elétrica que contempla os associados/consumidores do Condomínio Lagoa Dourada, no bairro Primeira Linha, em Criciúma.

No local a cooperativa reformou a rede de baixa tensão e realizou a substituição de todos os postes antigos, a troca de cabos normais por isolados e a relocação de transformadores. O investimento foi de R$ 277.000,00 com recursos próprios. A rede tem de 3,8 km de extensão e atende 84 unidades consumidoras.

O presidente Walmir Rampinelli, lembra que a reforma está dentro do cronograma de obras desse ano. “A melhoria vai oferecer maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica aos moradores do condomínio”, garantiu.

Débora da Silva Cândido