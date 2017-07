Coopera recebeu visita técnica da CETRIL de São Paulo

Por ser uma cooperativa de referência para as coirmãs, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, recebe periodicamente visitas de profissionais do ramo de infraestrutura de todo o país. Com a intenção de trocar informações técnicas e de gestão de processos, este mês a Coopera recebeu representantes da cooperativa CETRIL de Ibiúna, Estado de São Paulo.

Os colaboradores Eduardo, Vagner Góes, Diego Vaz e Wellington de Jesus foram recepcionados na Coopera pelos técnicos Eduardo Gamba, André Apolinário e Adriano Macedo. Os visitantes trocaram informações sobre metodologias aplicadas e a estrutura atual da Coopera. ”É gratificante saber que servimos de modelo e estamos a frente em vários processos do segmento de distribuição de energia no Brasil”, comentou Eduardo Gamba.

Débora Da Silva Cândido