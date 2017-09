Coopera promove workshop que incentiva a Inovação Social

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera promoveu nos dias 16 e 17 o Workshop: Grande Imersão Criativa – Laboratório de Inovação Social. Conduzido pelos facilitadores Aron Krause Litvin (TRANSLAB – RS) e Felipe Kanarek Brunel (PROA – SC), o encontro teve como objetivo a troca de ideias e conceitos inovadores sobre projetos sociais e culturais para o município de Forquilhinha.

O desafio dos participantes foi “pensar” Forquilhinha para os próximos dez anos, como um território de criação. Para isso os voluntários participaram, em dois dias de workshop, de palestras, dinâmicas, sensibilizações e, na etapa final, soltaram a imaginação nas oficinas criativas. O resultado foi a criação de três grupos que já iniciou, durante o encontro, projetos comunitários nas áreas de educação, cultura e diversidade.

A coordenadora de Cooperativismo, Josi Jacques, disse que esse trabalho envolve o voluntariado e a união de pessoas que buscam na cidade um espaço para acolher as diferentes vontades do cidadão. “A ideia é darmos continuidade ao projeto Labs em Rede, lançado no ano passado dentro das ações voluntárias do Dia C de Cooperar. Queremos desenvolver novos projetos em rede de inovação social e cooperação para a região com os grupos de atuação local”, explicou.

Débora da Silva Cândido