Coopera promove Workshop: Grande Imersão Criativa

As inscrições para o Workshop: Grande Imersão Criativa – Laboratório de Inovação Social, que acontece nos dias 16 e 17 (sexta e sábado), na sede da Coopera, estão abertas e podem ser feitas até esta quinta-feira (14) pelo site . As vagas são limitadas.

O encontro tem como objetivo a troca de ideias e conceitos inovadores sobre projetos sociais e culturais para os municípios da área de abrangência da cooperativa (Forquilhinha, Nova Veneza e Cricíuma). O evento terá um conteúdo diversificado como palestras, dinâmicas, sensibilizações e oficinas. O trabalho será conduzido pelos facilitadores Aron Krause Litvin (TRANSLAB – RS) e Felipe Kanarek Brunel (PROA – SC).

De acordo com a coordenadora de Cooperativismo, Josi Jacques, a intenção é dar continuidade ao projeto Labs em Rede, lançado no ano passado dentro das ações voluntárias do Dia C de Cooperar. “Queremos desenvolver novos projetos em rede de inovação social e cooperação para a região com os grupos de atuação local, apresentando conteúdos sobre colaboração, inovação social e redes de projetos”, explicou.

Débora Da Silva Cândido