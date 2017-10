Coopera promove palestra para colaboradoras em alusão ao Outubro Rosa

Ame-se, cuide-se e previna-se. Com esse slogan e para marcar o movimento Outubro Rosa de prevenção ao Câncer de Mama, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera realizou na noite da última segunda-feira, dia 09, uma palestra para as colaboradoras e esposas de colaboradores. No encontro, a médica Pâmela Gomes e a enfermeira Luciana Albano Tramontin, da Secretaria Municipal de Saúde, repassaram informações importantes sobre prevenção através do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O objetivo do encontro foi estimular e conscientizar as mulheres para a prevenção, por meio do autoexame e dos exames periódicos, sem excluir a consulta periódica ao médico. Segundo a médica, o câncer de mama ainda é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, ficando atrás apenas do de pele não melanoma, respondendo por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano. “Vale lembrar que o câncer de mama também acomete homens, representando 1% do total de casos da doença”, alertou. A campanha interna de conscientização junto aos colaboradores, que ressalta a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, vai ocorrer durante todo o mês de outubro.

Débora da Silva Cândido