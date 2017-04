Coopera promove 3º Encontro de Casais em Forquilhinha

Com o objetivo de proporcionar aos associados momentos de reflexão relacionados à vida conjugal e familiar, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – COOPERA realiza no dia 02 de maio, terça-feira, o 3º Encontro de Casais. O evento terá como palestrante o professor Eliseu Hoffmann, que falará sobre o tema: “Relacionamento Familiar: A Arte de Conviver”.

O encontro acontece a partir das 19 horas no Ideal Esporte Clube, em Forquilhinha. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site. A intenção, segundo a coordenadora de Cooperativismo, Josimar Jacques Vendramini, é apresentar exemplos, dicas e atitudes para fazer a vida a dois ser cada vez mais harmônica. “Estamos na terceira edição do encontro porque acreditamos que essas reflexões são importantes e sempre contribuem de forma altamente positiva na vida dos casais cooperados”, explica.

Palestrante

Eliseu Hoffmann profere palestras, em âmbito nacional, sobre temas na área comportamental. É realizador de diagnóstico de clima organizacional e inter-relacionamento de equipes, formador comportamental de facilitadores de programas de qualidade e instrutor de formação comportamental de jovens empreendedores da Fundação Educere. Formado em Administração de Empresas pela Fecilcam, possui pós-graduação em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos e Marketing. É sócio proprietário da AME Treinamentos (fundada em 1996) e analista e instrutor de treinamento da Coamo.

Débora Da Silva Cândido