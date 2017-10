Coopera presente no 14º Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas

As mulheres que integram o Núcleo Feminino da Coopera participam hoje, 26, e amanhã, 27, em Florianópolis da 14ª edição do Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas. A exemplo dos anos anteriores, a Coopera marca presença no evento com a participação de 30 mulheres cooperadas e esposas de cooperados.

O presidente Walmir Rampinelli e o gerente geral Rogério Feller também participam do encontro, que tem como objetivo promover conhecimento, oportunizar momentos de lazer e fortalecer práticas de cooperação e liderança no cooperativismo.

Com o tema: “Mulheres Cooperativistas : Estrelas da Vida Real”, o encontro conta com uma programação especial com palestras, workshops e atividades de integração, envolvendo a participação de palestrantes nacionais, além de mulheres de todos estado, lideranças cooperativistas e políticas e representantes de entidades. A Coopera, através do Núcleo Feminino, busca capacitar as mulheres para que cada vez mais elas façam parte do sistema cooperativo, contribuindo para o desenvolvimento da Cooperativa e difundindo o cooperativismo.

Débora Da Silva Cândido