Coopera participa de Treinamento de Controle Patrimonial do Setor Elétrico

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera esteve presente nos dias 20 e 21 de junho, do treinamento de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, que aconteceu na sede da CELESC em Florianópolis. A contadora Estela Maria Wesler Martinhago participou do treinamento, que teve como objetivo garantir que o acervo em campo esteja cadastrado nos sistemas físicos (técnico, comercial e administrativo) e devidamente conciliado com o controle patrimonial do AIS – Ativo Imobilizado em Serviço. “É fundamental termos consistência nas informações geradas pelos ambientes operacional (físico) e contábil (controle patrimonial)”, ressaltou a contadora.

O treinamento reuniu mais de 50 profissionais e foi ministrado pelos consultores Edilson da Silveira, da ABRACONEE – Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica, Simone Moreira Soares da Light do Rio de Janeiro e Roberto Santos, fiscal da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Dentro da cooperativa várias áreas são envolvidas e responsáveis pela implantação e controle do patrimônio, sendo: suprimentos, regulação, tecnologia da informação, engenharia, planejamento e controle; e contabilidade. Alguns desafios para um projeto de controle de ativos são: integração e consistência entre os ambientes físico e financeiro; controle físico refletido no sistema de controle patrimonial e cadastros físico e patrimonial aderente ao acervo em campo.

Débora Da Silva Cândido