Coopera se integra a Heimatfest

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, é parceira da Heimatfest e este ano irá participar do evento com um estande institucional. No espaço, localizado na Praça dos Imigrantes Alemães, serão apresentados alguns projetos do Setor de Cooperativismo, como o “Arte da Terra” que participará com exposição e venda de produtos confeccionados pelas artesãs. No estande também será feita a distribuição de material impresso com informações referentes a economia, segurança e serviços oferecidos pela cooperativa.

A Heimatfest acontece a cada dois anos no município, onde a população da cidade incorpora o sentido étnico e festivo para mostrar para todos os turistas e visitantes, suas etnias, seus costumes, gastronomia, enfim, a realidade do cotidiano das diversas famílias que contribuíram na construção Forquilhinha.

Débora da Silva Cândido