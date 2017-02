Coopera dispõe de biblioteca aos cooperados

Para incentivar a leitura, estimular a pesquisa, ampliar a relação de cooperação com os associados e promover o cooperativismo a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, implantou bibliotecas abertas aos cooperados.

Além da sede administrativa no bairro Santa Cruz, em Forquilhinha, as bibliotecas também foram implantadas e estão à disposição dos associados nos postos de atendimento do Centro de Forquilhinha, no bairro 4ª Linha em Criciúma e no Distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

A coordenadora de Cooperativismo, Josimar Jacques Vendramini, comenta que, como cooperativa, uma das funções sociais é criar ações que contribuam com a educação. “Acreditamos que o incentivo à leitura pode ser sim uma delas”, garante. As bibliotecas contam com várias obras de diversos estilos e gêneros e são interligadas por um sistema de intranet que possibilita o controle e mais agilidade para disponibilizar os livros. “Teremos uma caixinha de sugestão, para indicação de livros, e estamos providenciando marca páginas e carteirinhas para os leitores mais assíduos”, completa a coordenadora.

Débora Da Silva Cândido