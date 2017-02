Coopera: Dicas para economizar energia elétrica no verão

Para evitar o desperdício de energia elétrica, principalmente, na temporada de verão, algumas ações podem fazer muita diferença. A redução da conta de luz reflete no orçamento mensal das famílias e contribui com a preservação do planeta.

Alguns equipamentos gastam muita energia, como o ferro elétrico, o chuveiro e o ar condicionado. Uma atitude inteligente para a economia de energia é juntar um maior de roupas para passar todas de uma vez, além de usar o chuveiro na posição “verão” sempre que possível. Também é importante evitar o uso de equipamentos elétricos no horário de pico do consumo, que é entre as 18 e 21 horas.

Confira algumas dicas da Coopera de como é possível economizar energia elétrica:

· De preferência, compre equipamentos com o selo Procel de Economia de Energia, da Categoria A;

· Não forre as prateleiras da geladeira, isso dificulta a passagem do ar, gastando mais energia;

· Mantenha janelas e portas fechadas quando o ar condicionado estiver funcionando;

· Apague as lâmpadas dos ambientes desocupados;

· Desligue a televisão se não houver ninguém assistindo;

· Não use o chuveiro elétrico em horários de pico, pois é um dos aparelhos que mais consomem energia;

· Quando não estiver fazendo frio, deixe a chave na posição “Verão”;

· Não deixe a porta da geladeira ou freezer aberta sem necessidade ou por tempo prolongado.

Débora Da Silva Cândido