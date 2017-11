Coopera continua com a tarifa mais barata do Brasil, mesmo após reajuste

As novas tarifas de energia elétrica da Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, com sede em Forquilhinha, passam a vigorar a partir deste mês, após reajuste tarifário anual da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O efeito tarifário médio, em vigor a partir do último dia, 01, será de 10,79%. A Coopera teve suas tarifas de alta tensão para indústria (Grupo A) reajustadas em média 14,27%, já para as unidades consumidoras residenciais (Grupo B), o índice médio ficou em 5,21%. Mesmo com o reajuste, a Coopera conseguiu manter a tarifa mais barata do Brasil.

O presidente da Coopera, Walmir Rampinelli, comemora a decisão, já que o reajuste teria um efeito médio de 20% aos consumidores. Ele explica que a metodologia de calculo do reajuste estava sendo discutida na Audiência Pública nº 35/2017 da ANEEL, que acatou o pedido das cooperativas de eletrificação e baixou de 20 para 10% o efeito médio de aumento de tarifas. “Entramos com um recurso administrativo para suspender a aplicação das tarifas em setembro e tivemos êxito com a redução do efeito médio em 10%.”, explicou.

Para o presidente Walmir Rampinelli, a busca para manter o subsídio e tentar reduzir o efeito tarifário para os associados foi incansável. Um trabalho iniciado quando da vinda do Ministro de Minas e Energia (MME) Fernando Bezerra Coelho, a Criciúma, em julho, onde na ocasião Rampinelli entregou ao ministro um documento das cooperativas de eletrificação reivindicando a manutenção dos subsídios.

O presidente também participou em julho, em Brasília, juntamente com a comissão formada pelos presidentes de cooperativas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, paramentares catarinenses e representantes da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) de uma audiência com o secretário de Energia Elétrica, Fábio Lopes Alves. Em agosto, uma nova audiência no Ministério de Minas e Energia (MME) foi realizada com a comissão para dar continuidade a discussão e encaminhar o pleito a ANEEL com a aprovação do MME. “Todo o esforço da comissão e as inúmeras idas à Brasília valeram a pena porque o objetivo foi atingido e nossa conquista foi em prol dos nossos associados”, salientou.

Reflexo total será em dezembro

O presidente lembra que, em novembro, já iniciam as medições com o novo reajuste. “Os consumidores irão observar um reflexo parcial do aumento em novembro e total em dezembro, dependendo do dia da leitura do consumo nas unidades residenciais”, disse. A Coopera atende 23 mil associados/consumidores nos municípios de Forquilhinha, Nova Veneza e Criciúma. Ao calcular os índices de reajuste, a ANEEL considera a variação de custos que a empresa teve no decorrer do período de referência. A fórmula de cálculo inclui custos típicos da atividade de distribuição e outros como energia comprada, encargos de transmissão e setoriais.

Débora Da Silva Cândido