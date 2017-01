Coopera completa 58 anos de conquistas

Valorizando as pessoas, estimulando a cooperação e trabalhando com excelência e sustentabilidade. É ampliando esses valores junto a comunidade que a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – COOPERA com sede em Forquilhinha, completa nesta sexta-feira , dia 27 de janeiro, 58 anos de fundação.

Sempre focada na distribuição de energia elétrica de qualidade e em quantidade, atende mais de 20 mil associados os municípios de Forquilhinha, Nova Veneza e parte de Criciúma.

Para o presidente Walmir Rampinelli, são muitas as conquistas comemoradas ao longo dos anos. Além de se destacar no ramo de infraestrutura como a maior cooperativa em distribuição de energia do Estado, a COOPERA possui uma das menores tarifas de energia elétrica do Brasil. “Não podemos esquecer de agradecer aos sócios fundadores da COOPERA que iniciaram este trabalho a 58 anos atrás”, lembra Rampinelli.

Nos últimos anos, por meio de sua diretoria, foram aprovados e realizados importantes investimentos que proporcionaram mais confiabilidade ao sistema elétrico. Com destaque para a construção de mais uma subestação em Caravaggio e a ampliação da Subestação de Santa Cruz, bem como, edificação de redes trifásicas, interligações nos alimentadores e equipamentos de ponta com alto nível tecnológico que garantem a qualidade da energia, dando suporte ao crescimento das atividades na área rural, industrial e urbana.

Em outubro do ano passado, a aprovação do desmembramento caracterizou um marco histórico para a Coopera. Aprovado em assembleia o desmembramento possibilitou a criação de uma nova cooperativa que poderá oferecer vários tipos de serviços dentro e fora da área de atuação da Coopera.

O presidente Walmir Rampinelli, ressalta que todo esse progresso está ligado a gestão de qualidade focada numa estrutura moderna e eficiente que garante, principalmente, energia de qualidade e tarifas mais baixas. “Trabalhamos seguindo um planejamento estratégico com investimentos seguros que proporcionam melhor qualidade de energia, maior disponibilidade de fornecimento, além de uma maior confiabilidade e flexibilidade em todo sistema elétrico da Coopera”, comenta.

