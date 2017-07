Coopera em Ação: Saúde, Cultura e Lazer movimentaram Forquilhinha

Para marcar o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no primeiro sábado de julho, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera realizou dia 1º de julho o “Coopera em Ação” na Praça dos Imigrantes Alemães, em Forquilhinha. O evento fez parte das ações sugeridas pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) para o Dia de Cooperar com diversas atrações destinadas a toda a família.

Durante toda a manhã, os visitantes tiveram acesso a vários serviços gratuitos em diversas áreas de atuação, como saúde, educação, cultura, lazer e cidadania. O dia dedicado ao Cooperativismo contou com apresentações de dança, capoeira, grafite, pintura facial, teste de acuidade visual, pressão e diabetes, espaço educacional para crianças, atendimento cooperativo, adoção consciente de animais, artesanato, multimistura, jogos de mesa, disponibilização de brinquedos para crianças e a participação da mascote SuperXoke.

A coordenadora de Cooperativismo, Josi Jacques, disse que a ideia foi sensibilizar, mobilizar e concentrar esforços, junto às Cooperativas, para promover e intensificar as ações voluntárias dos cooperados e empregados das cooperativas, fortalecendo o seu potencial transformador de realidades e tornando essas iniciativas numa prática continuada do Sistema cooperativista brasileiro. “O Dia de Cooperar surgiu da necessidade de colocar o potencial cooperativista, e a Responsabilidade Social a serviço do próximo, tornando-se uma excelente oportunidade para transformar e ser transformado através de atividades voluntárias essenciais ao bem-estar comum”, explicou.

Débora Da Silva Cândido