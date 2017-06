Coopera em Ação oferecerá atividades culturais e serviços gratuitos à população

Para lembrar o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado sempre no primeiro sábado de julho, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera irá realizar no próximo dia 1º o “Coopera em Ação”. O evento faz parte das ações sugeridas pela Organização da Cooperativas do Brasil (OCB) para o Dia C de Cooperar e terá diversas atrações destinadas a toda a família. A população está convidada para integrar as atividades do Coopera em Ação no horário das 8h30min às 12h00 na Praça dos Imigrantes, no Centro de Forquilhinha.

Durante toda a manhã os visitantes terão acesso a vários serviços gratuitos em diversas áreas de atuação com destaque para saúde, educação, cultura, lazer e cidadania. A intenção é unir toda a comunidade, as entidades e a Coopera num dia dedicado ao cooperativismo.

Débora Da Silva