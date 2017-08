Coofanove de cara nova na Agroponte

Cooperativa de Nova Veneza lança identidade na feira esta semana.

O Cooperativismo tem se tornado uma prática cada vez mais interessante e economicamente promissora. Atuando dessa forma há mais de 13 anos em Nova Veneza e região, a Coofanove – Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Nova Veneza marca essa boa fase com uma nova identidade. Com o apoio do Programa SC Rural, agora o foco é na consolidação da marca por meio de uma linguagem que representa a essência da cooperativa, destacando-se no cenário do cooperativismo brasileiro com essa iniciativa.

O lançamento oficial da nova marca será na Agroponte – Feira da Agricultura Familiar, Agronegócio e Pecuária, que acontece entre 16 e 20 de agosto, no pavilhão de eventos José Ijair Conti, em Criciúma. O evento que promete movimentar os negócios do setor nos próximos dias na cidade será uma grande oportunidade para compartilhar as mudanças com o público.

Com essência na produção agroindustrial familiar, o que é produzido pelos cooperados tem grande reconhecimento dos consumidores. “A identidade visual muda, mas a qualidade e o sabor artesanal continuam como sempre”, destaca Altair Valdati, presidente da cooperativa.

A nova marca tem seu conceito pautado em três dimensões: a tradição, representada pela gôndola que é símbolo da cidade; a esperança no amanhã delineada pelo sol nascendo ou se pondo atrás do ramo que representa o fruto do trabalho e, por fim, o natural que está presente nas cores da natureza e na paisagem que o símbolo acaba formando.

Além da identidade visual, a rotulagem dos produtos que fazem parte da cooperativa também será atualizada, serão padronizados de forma gradativa e encontrados de cara nova nos pontos de venda em breve.

Sobre a Coofanove

A Cooperativa de Produção Agroindustrial de Nova Veneza (Coofanove) foi fundada em 19 de julho de 2004. Sua missão é promover o desenvolvimento sustentável das famílias rurais associadas e das comunidades onde essas se inserem, por meio da produção, industrialização e comercialização de seus produtos. A área de ação está concentrada no município de Nova Veneza e região. A Cooperativa comercializa seus produtos coloniais na loja, situada na Praça Humberto Bortoluzzi no Centro de Nova Veneza e em outros pontos de venda da região.

Doistoque marketing