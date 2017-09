Contabilidade Stanger promove palestra para esclarecer clientes sobre a Reforma Trabalhista 

Iniciativa do Escritório levou informação para aqueles que precisam se organizar para as mudanças que estão por vir.

Como forma de auxiliar seus clientes na preparação para as mudanças que virão com a recém aprovada Reforma Trabalhista, que entrará em vigor no dia 11 de novembro, a Contabilidade Stanger realizou uma palestra na última semana, no restaurante Germânia, para debater o assunto.

Conforme a contadora e sócia proprietária Micaeli Preis Stanger, a ação foi organizada de forma exclusiva para os clientes do escritório. “Para que todos já fiquem cientes das mudanças e saibam como proceder de a acordo com a realidade de sua empresa. Foi muito positivo, tanto que estamos pensando em repetir a palestra no ano que vem, com um novo tema”, completa.

Foram abordados assuntos como: jornada de trabalho; horas extras e banco de horas; férias; formas de contratação dos empregados; salários e reclamatória trabalhista.

Há quase dez aos no mercado, a Contabilidade Stanger está localizada na rua Dr. Cesare Tibaldesch, nº 186, bem no Centro de Nova Veneza. Mais informações pelo contato (48) 3436-1695.

Francine Ferreira