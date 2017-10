Consultoria é para empresas que estão indo de mal à pior

Wilciney Villan – CRA-SC 26.047 – mestre em desenvolvimento socioeconômico, administrador e sócio na Strategyinc – Strategy, Innovation and Competitiveness Consulting Business

Há algumas semanas tive algumas discussões com amigos administradores, empresários, mestres e doutores referente à motivação da contratação de serviços de consultoria empresarial.

Entre nossas discussões mencionamos que os maiores problemas que uma empresa de consultoria resolve dentro das empresas são muito parecidos, para não dizer que são os mesmos, com a diferença da mudança de endereço.

Não concordo totalmente com esta afirmação, todavia, o contexto de nossas discussões referia-se ao momento da contratação de um serviço de consultoria, a qual é concretizada quando a área financeira está prejudicada.

Concordamos que o principal motivo para uma organização buscar este tipo de serviço está baseado na eficiência de suas atividades. Nesta base estão a elaboração de um planejamento estratégico, ou a revisão de um existente; em casos em que há intensão de expansão do negócio; aumento e/ou estabelecimento de um padrão de qualidade; necessidade de padronização de suas atividades; padronização e desenvolvimento de indicadores e metas; aumento de vantagem competitiva; inovação em modelo de negócios entre outras.

Ou seja, as empresas que possuem mais visão de mercado são as que mais buscam por serviços de consultoria empresarial. Empresas que estão com a luz de emergência acesa estão assim por não terem recorrido à ajuda.

Muitos se perguntam: como saber se preciso de ajuda neste momento?

Minha resposta é: estabeleça alguns indicadores que você considera importante, (além do faturamento, lucratividade e rentabilidade) e estabeleça uma meta para cada um deles. Alimente-os e acompanhe-os frequentemente, assim você poderá gerenciar sua necessidade.