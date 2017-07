Conselhos Municipal de Segurança Alimentação e de Alimentação Escolar têm novas diretorias em Nova Veneza

Os Conselhos Municipal de Segurança Alimentação (COMSEA) e de Alimentação Escolar (CAE) escolheram a nova diretoria, na manhã desta quinta-feira, dia 6, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação.

No CAE, foi escolhida Jussara Sávio como a presidente; Evandro Boaroli, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o vice presidente e Susana Marilda Correa da Silva como a secretária. Já no Comsea, Guilherme Gava, diretor municipal da juventude como presidente, Lenita Zenir Nuernberg Romagna, vice presidente e a secretária Luciana Rodrigues da Luz.

“Os conselhos são importantes para discutir sobre a elaboração de uma alimentação adequada no município. Não só na quantidade, mas em qualidade também. Nova Veneza tem uma grande variedade na merenda, tentando seguir uma alimentação cada vez mais saudável”, comenta a nutricionista da Prefeitura de Nova Veneza, Natália Furlan que destacou o atendimento a 1,7 mil alunos da rede municipal.

No próximo encontro, serão apresentados os relatórios dos gastos com a merenda escolar do primeiro semestre de recursos do Governo Federal e os aplicados pelo município.

Cris Freitas