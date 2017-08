Conselho Municipal da Juventude realiza a 3ª Semana da Juventude

Evento acontece durante os dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, que tem como objetivo mostrar à importância do jovem dentro da sociedade.

O Conselho Municipal da Juventude realiza em parceria com o Departamento Municipal da Juventude e a Prefeitura, a 3ª Semana da Juventude de Nova Veneza nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. A Semana da Juventude tem como objetivo mostrar a importância do jovem dentro da sociedade como um membro atuante e oferecer opções de lazer e cultura para a juventude.

“O Conselho da Juventude tem uma grande importância, foi iniciado na administração passada e está tendo continuidade nesta administração com o apoio do Departamento Municipal da Juventude e da Prefeitura. Neste ano a Semana da Juventude está cheia de novidades e os membros do conselho estão empenhados, isso mostra como os jovens podem fazer a diferença”, ressaltou o diretor do Departamento Municipal da Juventude, Guilherme Gava.

Com uma programação específica voltada ao jovem, a Semana da Juventude pretende construir um pensamento voltado a participação do jovem dentro da sociedade. “A Semana da Juventude é um momento para chamar o jovem para participar, valorizando e incluindo os jovens dentro da sociedade. A 3ª Semana da Juventude terá quatro pilares, entre eles música, diversão, conhecimento e cultura. Iremos ter palestras, Feira das Profissões, Picnik Coletivo, apresentações culturais e musicais. Um dos pontos altos será a palestra com o Leandro Benincá que é um profissional de Criciúma que irá falar sobre gestão financeira pessoal e profissional”, salientou o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Gabriel da Conceição.

Uma das primeiras ações realizadas foi a Troca de Livros “Fome de Saber” que terá uma 2ª edição durante a 3ª Semana da Juventude, no sábado às 9h30min.

Formado em 2014 o Conselho Municipal da Juventude de Nova Veneza é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas pública para a juventude com o objetivo de despertar o interesse dos jovens e garantir a participação nos processos políticos voltados para a juventude.

“O Conselho da Juventude tem como principais funções ser instrumento de diálogo para os problemas juvenis. Com foco em estudar, debater e formular propostas sobre todos os assuntos relacionados com a juventude, desenvolvimento social, cultural, político, artístico e cientifico da juventude municipal, promover e acompanhar as ações e projetos de interesse para os jovens do município. É importante que os jovens se unam e reivindiquem seus direitos. O conselho é a oportunidade que os jovens têm para serem ouvidos, é uma conquista deles”, destacou a vice-presidente do Conselho da Juventude, Manuela Panciera Bitencourt.

Programação

31/08 (quinta-feira) – Teatro Municipal

19h30min – Abertura oficial da Semana da Juventude com o diretor estadual da Juventude Teilor Topanotti

20h30mim – Apresentações culturais

01/09 (sexta-feira) – Teatro Municipal

9h às 16h – Feira das Profissões Senac e Satc

19h30 – Palestra com Leandro Benincá (gestão financeira pessoal e profissional)

20:30 – Roda de Conversa sobre profissões e oportunidades no mercado de trabalho

02/09 (sábado)

9h30min – 2ª edição Troca de livros – Fome de Saber (Praça Humberto Bortoluzzi)

15h – Piknik Coletivo (Praça Padre Amílcar Gabriel)

17h – Momento de espiritualidade (Teatro Municipal)

18h – Encerramento da Semana da Juventude com apresentação das bandas locais (Praça Humberto Bortoluzzi)

Conselho Municipal da Juventude de Nova Veneza