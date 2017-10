Conselho Municipal da Juventude realiza entrega de balas em comemoração ao Dia das Crianças

As balas foram arrecadadas entre os jovens com o apoio da Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave), comerciantes e doadores em geral.

O Conselho Municipal da Juventude de Nova Veneza realizou uma ação social em comemoração ao Dia das Crianças, foram distribuídas balas em alguns bairros de Nova Veneza como: Bortolotto, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Florença e São José no distrito de Caravaggio. As balas foram arrecadadas entre os jovens com o apoio da Afave, comerciantes e doadores em geral.

Para um do membros, Paulo Maccarini, a ação foi elaborada para trazer ainda mais alegria para as crianças. “Resolvemos fazer algo para o Dia das Crianças e notamos no rosto de cada conselheiro a alegria quando falamos das lembranças de nossa infância. A entrega superou nossas expectativas, foi gratificante ver a alegria estampada no rosto das crianças e até mesmo dos adultos que saiam de suas casas para recolher as balas. Nós jovens buscamos em pequenas ações como esta, o resgate e a valorização da verdadeira infância”, destacou.

Segundo o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Gabriel da Conceição, os jovens estiveram empenhados durante vários dias para recolher as doações de balas. “Foi mais uma ação onde o jovem foi o protagonista. Nós queremos que a sociedade acredite que o jovem pode fazer mudanças. São ações simples, mas que trazem possibilidades enormes de mudanças. Não tem preço ver o sorriso das crianças ao receberem as balas”, ressaltou.

Entre as ações desenvolvidas pelos jovens estão a Troca de Livros “Fome de Saber” que acontece todos os meses e a 3ª Semana da Juventude que aconteceu no final de agosto. Entre os projetos futuros estão a realização de um Fórum da Juventude para debater as principais necessidades dos jovens em Nova Veneza e o incentivo e apoio para a realização de grêmios estudantis nas escolas do município.

