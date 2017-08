Conhecimento: Alunos do Colégio Sagrada Família visitam a Coopera

A Coopera recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 25, a visita especial dos alunos do 2º, 4º e 5º anos do Colégio Sagrada Família de Forquilhinha. As crianças, com idade entre 07 e 11 anos, que vieram conhecer a estrutura da cooperativa, foram recebidas pelo Presidente Walmir Rampinelli, pelo gerente Geral Rogério Braz Feller, engenheiro Jefferson Diogo Spacek e pelos técnicos Eduardo Gamba e Mateus Rabelo. O Mascote SupeXoke, para a alegria da criançada, também marcou presença no encontro.

Na ocasião, o técnico Eduardo Gamba conversou com os alunos e, de forma lúdica e informal, explicou sobre as principais fontes de energia e a importância da energia elétrica na vida das pessoas. Ele também reforçou o cuidado que se deve ter com a energia elétrica e deu várias dicas de segurança para evitar acidentes. Mateus demonstrou as características de proteção e operação das redes para evitar faltas de energia.

A visita das 60 crianças, segundo a professora Janaina Benincá Machado, fez parte de uma das etapas do projeto Ciências da Natureza, onde a escola está trabalhando com os alunos o tema: “Está Ligado com Matéria e Energia”. “Essa visita foi muito importante, porque as crianças irão levar para casa a experiência de conhecer e ver a Cooperativa com outros olhos”, avaliou. A aluna do 5º ano, Luíza Martinhado, de 10 anos, disse que adorou a visita e a presença do mascote SuperXoke. “Foi um dia muito legal e divertido”, relatou.

Débora Da Silva Cândido