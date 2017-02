Conheça o estilo serendipity de decorar

Olá querido leitor! Espero encontra-lo bem depois deste recesso. Vamos a nossa primeira coluna do ano, então? Hoje vamos falar um pouco sobre um estilo de decoração que está deixando os aficionados por casa e estilo simplesmente encantados! Estou falando sobre o serendipity, uma vertente da ambientação que combina o minimalismo do estilo escandinavo com a delicadeza e feminilidade do provençal.

Serendipity é uma palavra inglesa que significa “coisas boas que acontecem por acaso” ou “uma das muitas técnicas de desenvolvimento do potencial criativo que alia a perseverança, inteligência e senso de observação”. Aplicado à decoração, o estilo traz à tona uma tendência minimalista, delicada e romântica, que abusa dos toques de cores suaves, materiais naturais, porcelana e cerâmica brancas e flores delicadas sobre a mesa. Tudo de bom né?

Por consequência os espaços se tornam amplos e leves, nem mesmo os tons pastel são utilizados em excesso. Os pontos de cor são planejados e neutralizados com madeira natural e painéis de compensado. Os pequenos jardins também encantam com suculentas e cactos, que além de lindas, são fáceis de cuidar.

Serendipity também é sobre saber fazer boas escolhas, investindo nos detalhes certos: os tecidos são confortáveis e os objetos são a mescla entre funcionalidade e charme: boleiras, cestas e bandejas não são apenas decorativas.

O estilo de vida é simples. Os problemas são resolvidos com menos stress e mais funcionalidade e reflexão. Há uma preocupação com maneiras sustentáveis de comer, consumir e receber pessoas em casa. Um estilo que além de deixar a casa com a nossa cara, ainda traz uma aura de conforto e leveza ao nosso lar. Perfeito para a correria dos dias atuais!

Então gostou do estilo Serendipity? Espero que possa tê-lo ajudado a se inspirar e melhorar não somente sua decoração, mas sim seu estilo de vida! Uma ótima semana à todos.