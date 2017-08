Confraria Pan & Vin realiza palestra beneficente em prol da Apae

Encontro acontece nesta segunda-feira, 21, a partir das 20h.

A Confraria Neoveneziana Pan & Vin traz à Nova Veneza nesta segunda-feira, 21 de agosto, o professor Nilson Olivo, que irá proferir uma palestra com tema “Administração com responsabilidade social”. O evento beneficente inicia às 20 horas, no Teatro Municipal, anexo ao Palazzo Delle Acque, no Centro de Nova Veneza.

Para ter acesso a palestra, basta levar dois ou mais produtos/volumes de materiais de limpeza ou higiene, que ao fim do encontro serão doados à Apae de Nova Veneza. “A confraria tem como objetivo também realizar ações para a comunidade neoveneziana, sejam culturais, sociais ou filantrópicas. Nesta oportunidade, vimos que a Apae de Nova Veneza realmente necessita de auxílio. Nosso objetivo é garantir produtos de higiene e limpeza para a entidade, pelo menos para um ano”, ressalta o presidente da Pan & Vin, Marcelo Branco.

Francine Ferreira