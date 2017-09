Confira a previsão do tempo para a semana em Nova Veneza

Frente fria se afasta do estado, deixando a temperatura um pouco mais alta em relação aos dias anteriores.

A frente fria que passou pelo estado trazendo chuva no fim de semana, dá espaço nesta segunda-feira, 18, até sexta-feira, 22, a temperaturas um pouco mais altas em relação a última semana, iniciando os dias em média com 17° e tardes com até 29°.

Não há previsão de chuva para o período, mas ainda nesta segunda-feira haverá alguma nebulosidade, depois, até sexta-feira, o tempo será de sol com algumas nuvens.

No próximo final de semana uma nova frente fria chega ao estado, trazendo mais chuva de sábado, 23, até segunda-feira, 25.

Redação Portal Veneza