Confira a previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta-feira, 18, com a temperatura em elevação, o sol deve predominar com algumas nuvens em todas as regiões do Estado. A chuva em Nova Veneza e região, será durante à noite de sábado.

No sábado haverá aumento da nebulosidade e chuva com trovoada no decorrer do dia, começando pelo Oeste, Meio-Oeste e Planalto Norte, estendendo-se para as demais regiões entre à tarde e noite, devido à aproximação de uma frente fria no RS. Em Nova Veneza e região, a chuva deve chegar durante à noite, indo até o início da manhã de domingo.

A temperatura permanece baixa na madrugada do dia 22 (terça-feira), favorecendo a condição de geada na serra catarinense. Entre 24 e 25, nova frente fria chega ao Sul do Brasil, podendo provocar chuva em Santa Catarina nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. No restante do período, dias de sol e temperatura em elevação.

Willians Biehl