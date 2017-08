Confira a previsão do tempo para esta semana

Apesar da semana iniciar com baixas temperaturas devido à chegada de uma massa de ar frio, no decorrer dos próximos dias ela deve subir um pouco mais.

Até o próximo sábado, 26, não há previsão de chuva para o período, prevalecendo o sol com algumas nuvens em Nova Veneza e região. Com nevoeiro no início do dia, a temperatura deve ficar entre 14°C e 29°C.

Nas áreas altas do Estado a temperatura será baixa, de 0°C a 5°C, sendo negativa (-1°C a -4°C) especialmente na serra, com condição de geada do Oeste ao Planalto e de forma mais isolada no Alto Vale do Itajaí e Florianópolis serrana.

Tendência de 26 de agosto a 5 de setembro

Período com previsão de tempo mais seco e temperatura elevada em Santa Catarina. No domingo, 27, há condição de chuva mal distribuída do Oeste ao Sul do Estado, devido a aproximação de uma frente fria. No fim de agosto e início de setembro, as frentes provocam chuva especialmente no Uruguai e Rio Grande do Sul, sem atingir Santa Catarina.

Willians Biehl