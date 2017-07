XI Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Nova Veneza

Nova Veneza realizou na tarde desta terça-feira, 18, a XI Conferência Municipal de Assistência Social. Com o tema ‘Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS’, a conferência discutiu as diretrizes que norteiam o trabalho da Assistência Social no município, o evento reuniu lideranças da cidade, profissionais da rede de serviços, representantes da sociedade civil organizada e usuários.

A Conferência, promovida pela Secretaria de Assistência Social do Governo de Nova Veneza, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, aconteceu no Teatro Municipal. Participaram do encontro, o vice-prefeito Sérgio Alberto, o Zé Spilere, o secretário de Assistência Social, Renato Pieri, e a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Daniela Michels Zanelatto.

De acordo com o Secretário de Assistência Social, Renato Pieri, as conferências são instrumentos muitos importantes de controle e avanço social e de contribuição em todos os sentidos da assistência social. “O objetivo principal é o fortalecimento do SUAS e esse sistema precisa integrar todas as bases e agentes ligados a assistência social. Nos esperamos levantar propostas e soluções para que possamos fortalecer o SUAS e nortear nossas ações dentro das necessidades específicas do nosso público”, comenta.

O vice-prefeito de Nova Veneza Sérgio Alberto Spilere destaca que a conferência é de extrema importância para a cidade. “É um espaço de caráter participativo e deliberativo onde a sociedade civil, usuários, entidades e trabalhadores do SUAS se reúnem para discutir a política de Assistência Social do município e propor propostas para a definição de novas diretrizes para o aprimoramento do sistema.

A assistente social especialista em políticas públicas de assistência social, de saúde de controle de avaliação e auditoria, Rosimeri Cândido afirmou que a conferência visa nortear o principio de assistência social com a política pública de direito.

“Nós temos as diretrizes nacionais focadas na garantia de diretos, educação permanente e efetivação de trabalhadores na política pública de assistência social. Mas, o princípio maior na atual conjuntura é nós garantirmos a assistência social como uma política de direito. É necessário sair dessas conferências e que, os municípios possam garantir orçamento um percentual para garantir as políticas de assistência social”, afirma.

Cristiane Freitas