Condutora perde controle da direção e Pajero sai da pista na NVA-150

Acidente aconteceu por volta das 12h20min dessa terça-feira, 1, no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza.

Socorristas do Samu e policiais militares, foram acionados para prestar atendimento a uma saída de pista, que aconteceu na rodovia NVA-150, próximo ao balneário Nuernberg, em São Bento Baixo. O veículo seguia em direção ao Centro de Nova Veneza, quando à condutora perdeu o controle da direção.

Ocupando a Mitsubishi Pajero de Nova Veneza, além da motorista de 35 anos, estavam no veículo duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos, que tiveram escoriações leves. Já à condutora foi atendida por socorristas do Samu com escoriações e dor em uma das pernas. Ela foi encaminhada consciente para o Hospital São José em Criciúma.

Willians Biehl