Condutora perde controle da direção e carro sai da pista em Rio Cedro Médio

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira.

A condutora de 51 anos de um GM Corsa Sedan placas de Içara, perdeu o controle da direção do veículo, por volta das 9h10min desta segunda-feira, 18. Ao rodar na pista molhada, o carro acabou saindo da pista e capotando.

O acidente aconteceu na rodovia Monsenhor Quinto Davide Baldessar (SC-443), na comunidade de Rio Cedro Médio em Nova Veneza.

Socorristas do Samu estiveram no local para atender a condutora. Com ferimentos leves, ela foi conduzida para o Pronto Atendimento do hospital São Marcos em Nova Veneza.

A Polícia Militar do município fez o registro da ocorrência.

Willians Biehl