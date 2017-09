Concurso para soldado do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem mais de 10 mil inscritos

Foram confirmadas as inscrições de 10.228 candidatos para as 300 vagas no curso de formação de soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, segundo levantamento preliminar da empresa Objetivas, vencedora da licitação para realização do concurso. O número compreende 7.612 candidatos do sexo masculino, que concorrem em 282 vagas. As outras 2.616 inscrições são de mulheres, que concorrem a uma das 18 vagas destinadas ao sexo feminino.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de inscritos ainda pode aumentar, pois há inscrições em processo de deferimento ou indeferimento. Entretanto, a corporação já considera uma elevada procura no curso de formação de soldados e acredita que a concorrência pode ser um indicativo do elevado prestígio que os bombeiros de Santa Catarina conquistaram junto à população.

Até o momento, o índice para inscritos do sexo masculino é de 26,9 candidatos para uma vaga. Já o índice feminino é de 145,3 mulheres por vaga.

Krislei Oechsle