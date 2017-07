Concreto da vida

Em toda vida,

Dos sonhos que por vezes,

Jogados fora

Perdem-se no tempo,

Desfazem-se no vento da vida,

Como os dias que se vão,

Que tenta-se voltar atrás!

E quando debatido com a concretude da impossibilidade,

Perde-se entre pensamentos,

Alguns lamentos,

Entre gotas de lágrimas,

Que fogem do rosto,

E denotam um pouco da fadiga,

De um corpo que se desfaz!

Da carne que se contrai,

E libera por vezes,

Mais dias de melancolia!

Da agonia das coisas,

Que por mais vezes,

Desperta pensamentos!

E arremessa para sensações,

Difíceis de descrever!