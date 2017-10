Comvesc pede que maior obra de Vampiro seja chamada de “Via Vêneto”

Representado a comunidade dos italianos oriundi da região do Vêneto que a partir de 1879 chegaram ao Sul do estado para desbravar este pedaço de Santa Catarina que se tornou uma das maiores e mais prósperas colônias italianas do Brasil, o Comvesc – Comitato Vêneto – foi recebido nesta quarta-feira pelo secretário Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro.

Os diretores da entidade solicitaram que a Via Rápida de Criciúma, a maior obra da gestão do secretário na região Sul, seja denominada “Via Vêneto”. O pedido já foi encaminhado ao governador Raimundo Colombo.

“Os italianos e seus descendentes merecem esta homenagem. Agradecemos o presidente Roberto Brolese, Rodrigo Duzioni Ganso e demais integrantes da entidade pela visita. In bocca al lupo!!!”, comentou Vampiro.

Júlio Cancellier