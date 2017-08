Festa será em honra a São Pio X e São Jerônimo.

A comunidade de São José em Nova Veneza, realiza no próximo dia 3 (domingo), sua tradicional confraternização em honra a São Pio X e São Jerônimo.

Às 10h30min está previsto a realização de Santa Missa, celebrada pelo padre Vilmar Moretti, com a participação do grupo de cantos Unidos na fé, de São Martinho. Ao meio-dia, almoço festivo no salão de festas.

Willians Biehl