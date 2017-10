Comemore o Dia das Crianças com livros

Ler pode ser divertido.

Você já pensou que um livro pode ser um ótimo presente para o Dia das Crianças? São várias as opções à disposição que podem despertar a curiosidade e o interesse de meninos e meninas de todas as idades.

O mercado editorial oferece opções de livros para crianças que ainda não sabem ler e, claro, para as que sabem ler. O importante é incentivar os pequenos, desde cedo, a ter contato com os livros e aprender a gostar deles para que no futuro tenham o hábito da leitura.

Quero apresentar aqui alguns livros com seus diferenciais. Além de preços acessíveis, é um presente diferente. Que tal?

Estes livros, além da história e ilustrações coloridas e que chamam a atenção, têm quatro quebra-cabeças para uma brincadeira divertida.

Estas edições possuem moldes e lápis de cor para as crianças se aventurarem interagindo com os livros.

Estes livros contam com peças dos animaizinhos para a garotada brincar.

Estas obras são para quem sabe ler. São livros educativos que distraem, divertem e ensinam.

Aqui as crianças vão encontrar, além das histórias clássicas, peças fáceis de montar para encenar o que leram.

E aqui são livros coloridos, com textos fáceis e interessantes de serem lidos.

Não importa se as crianças vão ganhar livros de clássicos ou histórias educativas, ou ainda modernas e engraçadas, o importante é o contato com livros interessantes, tornando a experiência marcante.

Desejo boas leituras e ótimas brincadeiras a quem se aventurar no mundo dos livros.