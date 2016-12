Comemoração Natalina terá show e entrega de ponte

Orquestra de violinos, cantor lírico, e algumas bandas farão a véspera do Natal mais animada na cidade.

Na sexta-feira, 23, será encerrada a série de onze obras entregues na semana de Natal. Para finalizar em clima festivo os últimos dias do ano, junto da entrega da pavimentação em paver e da “Ponte dei Morosi”, uma grande festa natalina foi preparada pela Administração Municipal.

Conforme a coordenadora do evento, a diretora de cultura, Izabelle Destro, será uma noite memorável. “Preparamos uma orquestra de violinos para receber o já famoso atrativo turístico, a Ponte dei Morosi. Também vamos ter show com a banda do 28º GAC, o cantor lírico Caue Bellettini e encerramento com Banda Matusa”, comentou

Finalizar o ano com essas entregas, para o prefeito Evandro Gava, é um grande presente de Natal. “Estamos orgulhosos de ainda no final do nosso mandato estar trazendo melhorias para a cidade. Nos organizamos para isso e estamos com o coração cheio de alegria e orgulhosos em poder contribuir com Nova Veneza”, avaliou o prefeito.

Flávia Bortolotto