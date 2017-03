Com uma gestão eficiente acredito que é possível tornar o Hospital São Marcos uma boa opção

DA HORA

_De 17 a 19 de Março por aqui rola o festival gastronômico “food-Truck”, com várias atrações musicais e gastronômicas.

_Nos tempos de confraria, depois de três do vinho, agora surgiu a da “salada” que se reúne uma vez por semana na Gheppo para degustar uma saborosa salada com o nosso Confrade da Pan & Vin, Chico Ghellere.

_Por falar em Pan & Vin, a nossa viagem à Brasília já está sendo agendada e os locais de visita também. O Confrade Betão que conhece bem o caminho se colocou à disposição para agendar as visitas. Um jantar por lá será preparado pelo nosso grupo que agora conta com um Chef de cozinha que é o Cézar Martins, professor do SENAC, e que está vindo morar por aqui.

_Fui conhecer uma obra que será um centro de hospedagem, treinamento técnico e aperfeiçoamento de uma escola que virou franquia e que é de um neoveneziano. O investimento é vultuoso e fica no interior do município, nos arredores da cidade.

_No local onde foi construído um “galpão” ao lado de uma atração religiosa de nosso município havia além de um pequeno lago também várias árvores que foram cortadas.

_O “revivere” da Sarabanda está reunindo algumas figuras bem conhecidas que frequentavam a danceteria e está sendo gravado um vídeo que está na internet. O local era o nosso point dos domingos à noite, e o público dos mais democráticos.

_Agora existem profissionais de saúde em doenças “digitais”. Esta relação do homem com a máquina anda mesmo doentia.

_ Segundo estudos, Quem fica mais de duas horas por dia nas redes sociais já está se isolando do convívio social.

_Vejo como alarmante a morte de jovens no País ligados às drogas. É um dos males dos tempos modernos e precisa de urgentes providências.

_Se você tem alguns parentes ou amigos mais próximos que levam a vida sem pensar no futuro, daquele jeito, sem regras, um dia eles vão precisar de ti ou de alguém que leva uma vida “normal”.

_César Pasetto, Agenor Magenis e Ricardo “Zecão” Brogni assumiram a coordenação do CAEP Local.

NA POLÍTICA

_O diretor do Departamento Municipal da Juventude é Guilherme Gava. Ele é acadêmico de Direito, gosta da política e já tem experiência no ramo mesmo sendo jovem. Seja bem vindo Gulherme.

_Muitas vezes na política quem é da linha de frente de um grupo político para todas as horas, tanto nas boas quanto nas ruins mas geralmente depois de um êxito numa eleição, quem aparece primeiro para assumirem os principais cargos são alguns daqueles que estavam afastados ou não queriam se “envolver” na política como diziam para se esconderem. Entra e sai eleição mas esta reclamação sempre acontece.

_A pasta da saúde poderá fcar com o grupo do PMDB que apoiou Rogério Frigo e Zé Spillere e o nome cotado é o de Geninho Zanoni.

_O PSD vai ficar a pasta da agricultura e o nome cotado é do jovem Dudu Ugioni.

_Opinar, criticar e até elogiar nas redes sociais é uma realidade e vejo isso com bons olhos pois as pessoas estão mais participativas e mais cidadãs mas as discussões devem se manter no campo das idéias. Evite levar as questões para o lado pessoal ou proferir palavrões, injúrias e calúnias. Isso não ajuda em nada e ainda você está sujeito a um processo. Não se deve ter medo da verdade mas a internet não é terra de ninguém. Há muita gente sofrendo processo por atitudes impensadas e no calor das discussões.

_O vereador Dalto Bortolotto (PSDB) perdeu uma bela oportunidade de assumir uma secretaria para tentar se credenciar para a majoritária nas próximas eleições mas ainda dá tempo pois há pastas sem os titulares.