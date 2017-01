Com redução média de 23,95%, Santa Catarina tem a menor tarifa de gás natural da país

O governador Raimundo Colombo apresentou, em ato nesta terça-feira, 17, com a presença do presidente da SCGÁS, Cósme Polêse, a redução média de 23,95% na tarifa do gás natural em Santa Catarina.

Para Colombo, é mais uma medida que, associada à postura do Estado em não aumentar impostos, ajuda no enfrentamento da crise e protege o cidadão catarinense. “Está dentro da nossa filosofia de reduzir o custo e aumentar a eficiência”, explica Colombo.

O presidente da SCGÁS explica que os preços estão atrelados aos do barril de petróleo, e, que, como houve queda, foi possível reduzir a tarifa. A Agência Reguladora levou em conta cálculos do custo do gás no período de agosto de 2015 a novembro de 2016.

As reduções médias em vigor são de 24,8% no segmento industrial; 15,45% no comercial; 11,62% no residencial e o equivalente a 24,98% entre os postos que comercializam o Gás Natural Veicular (GNV) nas diversas regiões do estado.

“É fundamental para manter a competitividade da atividade industrial catarinense, levando em conta, o peso do custo da energia e o período de crise que os estados atravessam”, argumenta Cósme Polêse.

Com a resolução, 60 cidades catarinenses e mais de 100 mil catarinenses serão beneficiados, entre eles, mais de 91 mil usuários de GNV, 10 mil unidades residenciais, estabelecimentos comerciais e mais de 230 indústrias que geram 85 mil empregos diretos.

De acordo com o governador, o Estado também vai continuar investindo na ampliação do atendimento com o gás natural. “A gente tem que pensar no desenvolvimento de forma equilibrada. A balança fica injusta com quem não tiver acesso a essa modalidade”, finaliza Raimundo Colombo.

Francieli Dalpiaz