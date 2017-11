Com papel higiênico, Trabalhadores do Hospital São João protestam contra assédio moral

Com barraca e faixas “decoradas” com papel higiênico, os trabalhadores do Hospital São João Batista de Criciúma protestaram na última terça- feira, 07, pela manhã em frente à instituição contra o assédio moral.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e região (Sindisaúde), João Martins Estevam há alguns meses diversos trabalhadores vem denunciando na entidade a prática de assédio moral pelo administrador do hospital: “Ele se dirige de forma cotidiana aos profissionais afirmando que o pagamento de salário efetuado para os trabalhadores não vale o papel higiênico utilizado dentro da casa dele. Uma total falta de respeito a estes profissionais que chegam muitas vezes humilhados e chorando até nós”, critica João. Próximo ao meio dia, a direção do Sindicato foi chamada pelo hospital para uma reunião onde teve a garantia da presidência da entidade que o lamentável fato não irá mais ocorrer. “Estaremos atentos, se recebermos mais denúncias ampliaremos as mobilizações em outros momentos”, disse o sindicalista.

Maristela Benedet