Com muita garra, Mãe Luzia vence o Caravaggio pela segunda rodada do regional da Larm

Jogando no campo do Boa Vista, o Caravaggio recebeu nesse domingo o Mãe Luzia pela segunda rodada do regional da LARM. O time do técnico Edmilson Rabelo jogou com muita garra e disposição, e venceu a partida pelo placar de 2 a 1.

O jogo começou com o Caravaggio com maior posse de bola, porém sem efetividade, aproveitando disso, o Mãe Luzia jogou muito bem, com uma zaga muito bem postada, o time se entregou em campo, e saiu na frente do placar. Ricardinho cobrou falta fechada na área, e o zagueirão Leonardo do Caravaggio colocou para dentro da rede, marcando contra.

No final da primeira etapa, em um momento raro do time azul, o lateral Romulo fez bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o centroavante Jean Moser empatar a partida.

Na segunda etapa o Mãe Luzia voltou com ainda mais vontade de vencer o jogo, em uma ótima jogada individual, o bom atacante Borrachinha foi derrubado pelo goleiro Pedro Paulo do Caravaggio. Romennig bateu e perdeu, acertando a bola na trave.

O Caravaggio, muito perdido tecnicamente tentou alçar bolas na área o tempo todo, porem o goleiro Rafael do Mãe Luzia fez uma partida impecável, não dando chances aos atacantes do Carava. Quando a partida já se encaminhava para o final, o Mãe Luzia partiu em contra-ataque, e em uma bola cruzada para dentro da área do Caravaggio, o zagueiro Leonardo de novo fez contra, 2 a 1 para o Mãe Luzia e festa do time de Criciúma.

Agora na próxima rodada, o Mãe Luzia enfrenta o Meleiro, e o Caravaggio pega o Internacional de São Defende.