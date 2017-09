Com lançamento previsto para outubro, Programa Jucesc Digital vai permitir abertura de empresas em SC pela internet

Santa Catarina irá simplificar a abertura de empresas e outros serviços de atos empresariais. A partir de outubro, todos esses procedimentos poderão ser feitos pela internet, com o Programa Jucesc Digital, desenvolvido pela Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

O presidente da Jucesc, Julio Cesar Marcellino Junior, em audiência com o governador Raimundo Colombo, explicou que o programa consiste na implantação de um novo software, que redimensiona e deflagra uma nova relação entre a Junta Comercial e o usuário. A nova ferramenta vai permitir que o interessado em empreender em Santa Catarina possa fazer a abertura da sua empresa por meio da internet, assim como obter outros serviços de atos empresariais como, requerimentos e certidões, sem precisar procurar os balcões da Junta Comercial e sem a necessidade de documentos em papel.

“Para abrir uma empresa, por exemplo, basta que o empresário ou sócio tenha certificação digital. Queremos facilitar a vida de quem pretender empreender e dar para o usuário mais comodidade, agilidade e transparência. O comando foi dado pelo governador para colocarmos todos os esforços para desburocratizar, simplificar, e facilitar a vida especialmente daquele que pretende abrir um negócio, gerar empregos e riquezas”, disse o presidente.

Marcellino Junior relatou que toda tramitação digital diminui as etapas pelas quais o processo necessitaria passar dentro da Jucesc. A Junta Comercial possui 690 mil empresas cadastradas e ativas em Santa Catarina. Ele ainda informou que o lançamento oficial será realizado no dia 11 de outubro, às 14h, no Auditório da Jucesc, em Florianópolis.

Elisabety Borghelotti| Foto: Julio Cavalheiro