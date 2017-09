Com a chegada da primavera, o intensificar das cores das flores

Floricultura Nó de Pinho, de Nova Veneza, aposta na diversidade de produtos orgânicos para a estação mais florida do ano.

A estação mais florida do ano vem chegando e traz consigo o otimismo e a esperança do verde Greenery, que simboliza a reconexão que as pessoas buscam com a natureza, com as outras pessoas e com um propósito maior. Pensando nisso, a Floricultura Nó de Pinho, de Nova Veneza, promete intensificar ainda mais a diversidade já existente no espaço, para proporcionar ainda mais opções na época mais florida de 2017.

“Cada vez mais as flores tornam-se indispensáveis em nosso dia a dia, seja em jardins para colorir nossas casas, nos acompanhando na mesa de café ou até mesmo tornando ambientes de trabalho mais aconchegantes e produtivos. A primavera é a época em que as plantas florescem para fornecer néctar aos insetos e gerar sementes que germinarão quando as primeiras chuvas caírem. É época de caprichar nos canteiros de flores”, reforça a proprietária, Daiane Saviato Vanderlinde.

Entre as flores que explodem ainda mais em beleza nessa época estão: gerânios, dálias, vincas, torrênias, celósias, onze horas e zímias. “Texturas e sementes também estão super em alta, já que representam o ‘novo’, o ‘brotar’. Hoje, o natural é sinônimo de elegância”, completa Daiane.

A proprietária conta que a equipe esteve, há pouco tempo, na maior feira do ramo de flores do país, que confirmou a tendência do ecológico no Brasil como necessidade para sobrevivência do ser humano. “Buquês diferenciados, cachepôs a base de casca de palmeira real, totalmente artesanal e sem componentes que agridam o meio ambiente. O próprio nó de pinho, que é nosso principal produto de trabalho, vem cada dia mais tomando espaço em decorações sofisticadas”, exemplifica.

Apontada como mais uma tendência de 2017, a decoração ecológica é aconchegante e informal. “Sinônimo de conforto, nela, madeira, pedras, tecidos naturais e iluminação branda são elementos que trazem originalidade. E para celebrar a primavera, nós da Floricultura Nó de Pinho, investimos ainda mais nessa tendência ecológica e orgânica”, garante Daiane.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos telefônicos (48) 3476-0659 e (48) 8821-3824.

Francine Ferreira