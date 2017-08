Colegiado de Cultura e Turismo recebe visita internacional

A reunião do Colegiado de Cultura e Turismo da Amrec recebeu uma visita internacional durante o encontro realizado hoje pala manhã, 09. A costarriquenha, da cidade da Grécia, Melissa Ávila Granados, de 27 anos, está fazendo intercambio e trabalhando como voluntaria no setor de turismo em Forquilhinha, desde o dia 3 de agosto.

Segundo ela, a ideia era ir para Alemanha ou então para o Brasil. Mas quando viu uma cidade de origem alemã, no Brasil, não teve dúvidas de que seria o local ideal para conhecer. Segundo responsável pelo departamento de turismo do município de Forquilhinha, Geovane Westrup, Melissa fala bem português e a ideia é que visite não só Forquilhinha, mas a região como um todo.

Melisa visita o Brasil pela segunda vez. Já esteve nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu e Londrina. Ela é analista de sistemas da HP e fala diariamente com clientes do Brasil. “Vim para conhecer mais a cultura do Brasil e aproveitar para aperfeiçoar a língua”, afirmou Melissa, que ficará até o dia 31 de outubro na região. Segundo Westrup, nesse período ela continuará participando das reuniões do Colegiado na Amrec.

Antonio Rozeng