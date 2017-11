Colegiado de Cultura e Turismo promove FAMTOUR em Lauro Muller

Os gestores de Cultura e Turismo dos 12 municípios associados a AMREC viraram “turistas por um dia”.Hoje, 13, eles, junto de empresários do setor de hotelaria e serviços fizeram um FAMTOUR em Lauro Muller. A ideia, segundo o presidente do Colegiado de Cultura e Turismo e diretor das pastas em Cocal do Sul, Juarez Fogaça, é fazer um levantamento dos pontos turísticos, conhecer e integrar a região.

“Queremos fazer o levantamento dos pontos turísticos, para posteriormente oferecer os trends para as agências de turismo, para facilitar as vendas de pacotes para nossa região”, projeta Fogaça. O grupo quer conhecer as particularidades de cada município. “Iniciaremos por Lauro Muller e posteriormente vamos estender os trabalhos para os demais. Após as visitas faremos uma avaliação e projetaremos os próximos passos”, planeja o gestor cocalense, que diz que a ordem de visita está mapeada para ser Orleans, Urusanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Içara, Balneário Rincāo, Criciúma, Forquilhinha, Nova Veneza, Treviso e Siderópolis.

Segundo Juarez Fogaça, a intenção é oferece um roteiro turístico aos visitantes. “Por exemplos, os visitantes das águas termais em Gravatal necessitam de mais opções de passeio. Eles recebem cerca de 3,5 a 4 mil pessoas por semana, e precisamos dar opções de pontos turísticos”, diz.

Programação

9h – Recepção na Secretaria de Turismo de Lauro Muller;

9h30 – Visita Lohn Bier;

10h50 – Vista ao Cafundó da Serra;

11h30 – Para na Praça Paulo Gonzalo;

12h – Almoço no Hotel, Restaurante e Pizzaria Chaminé;

13h30 – Visita Igreja Matriz Imaculada Coração de Maria;

14h – Visita ao Balneário Godinho;

14h30 – Visita a Gruta e Mina Modelo Santa Barbará;

14h50 – Degustação de vinhos e suco Valle dos Vinhedos;

15h30 – Café e encerramento na propriedade rural.

Antonio Rozeng